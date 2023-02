60 anni di Nomadi

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, a Novellara è tornato il popolo dei Nomadi, per il Nomadincontro. Edizione speciale, perchè sono passati 60 anni dalla fondazione del gruppo musicale di Augusto Daolio. Premi per l'impegno civile alla famiglia di Giulio Regeni e a Pietro Grasso, ex procuratore antimafia, che sentiamo nel servizio di Paolo Pini, insieme a Beppe Carletti, leader dei Nomadi