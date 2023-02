Agricoltura in allarme per siccità e gelo

In Emilia Romagna è allerta gialla in Appennino per le temperature rigide. Siccità e gelo stanno mettendo in difficoltà tante produzioni di eccellenza. La Coldiretti lancia l'allarme. Gli agricoltori chiedono la realizzazione degli invasi necessari per trattenere l'acqua.

Nel servizio di Antonio Boschi, l'intervista al direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli.