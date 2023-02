Amnesty Interntional su Patrick Zaki: "Fatelo tornare a Bologna"

Nel terzo anniversario dell'arresto di Patrick Zaki, interviene anche il portavoce di Amnesty International in Italia, Riccardo Noury, al termine della manifestazione che si è svolta a Roma di fronte all'ambasciata egiziana.

“La persecuzione giudiziaria - ricorda - iniziava quel 7 febbraio 2020. Zaki dopo 22 mesi di carcere duro e la successiva scarcerazione, non è ancora uscito un limbo per un reato inesistente, in cui è stata sospesa la sua vita insieme ai suoi diritti. Chiediamo - conclude Noury - che possa tornare a Bologna come è suo diritto e che venga annullato il divieto di viaggio all'estero”.