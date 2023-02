Anziano segregato a Piacenza liberato dalla polizia

L'allarme è stato lanciato da vicini di casa che avevano udito rumori e invocazioni di aiuto. E' stato grazie a queste segnalazioni che la Polizia ha liberato un anziano tenuto segregato in un locale adiacente ad un'abitazione a Roncaglia, frazione di Piacenza. Una vicenda dai contorni ancora da chiarire: si tratterebbe di un sequestro di persona messo in atto da familiari dell'uomo, un 72enne.

Sul posto sono intervenute diverse volanti e anche la squadra sopralluoghi della Polizia scientifica, per i rilievi utili alle indagini. Dalle informazioni trapelate, l'anziano sarebbe stato costretto a vivere rinchiuso in una piccola stanza, in solitudine e in condizioni di degrado. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Piacenza per accertamenti.

Tocca ora agli agenti, coordinati dalla Procura di Piacenza, ricostruire l'accaduto ed accertare le eventuali responsabilità dei familiari.