Un camper in viaggio per far nascere imprese sul territorio

Un camper per far nascere imprese abitanti. Prendono il via le missioni di AppenninoVAN, il primo incubatore mobile di "economie abitanti" d'Italia, per promuovere con maggiore efficacia processi partecipativi nelle comunità delle aree interne del Paese. AppenninoVAN non è solo l'ufficio mobile per i Community Manager di Appenninol'Hub ma anche un “mezzo” per ispirare, sostenere ed accompagnare la nascita di nuove imprese capaci di dar forma a vocazioni e aspirazioni dei territori di chi vi abita, di realizzarne i sogni. Parte oggi (28 febbraio) da Pennabilli il camper. Domani sarà a Novafeltria e Casteldelci e poi il viaggio continuerà verso le aree montane delle Marche.

Il servizio di Giovanna Greco con le interviste a Andrea Zanzini (Direttore Appenninol'Hub), Andrea Murari (Community Manager AppenninoHub), Irene Valenti (Associazione Chiocciola La case del Nomade)