Balneari, le reazioni della Riviera: "Fondamentale è la tutela delle aziende"

Dopo le riserve espresse dal presidente della Repubblica Mattarella in merito alla proroga delle concessioni delle spiagge, siamo stati in Riviera per capire qual è la posizione dei titolari dei bagni.

Per gli operatori del settore, il problema va risolto, ma tutelando le aziende.

Nel servizio di Samuele Amadori l'intervista a Simone Battistoni, presidente regionale sindacato balneari.