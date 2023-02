Blanco distrugge il palco, Morandi lo pulisce

Fuori programma al festival. Blanco, ospite della prima serata, durante la sua esibizione ha cominciato a distruggere gli arredi floreali sul palco. La sua giustificazione: «Non mi sentivo in cuffia». La sala comunque non ha apprezzato il gesto ed ha iniziato a fischiarlo. Agli assistenti e tecnico al lavoro per spazzare i resti delle rose si è unito anche Gianni Morandi.