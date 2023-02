Bologna ancora in piazza per Patrick

Alla vigilia della decima udienza del processo egiziano a Patrick Zaki, Bologna è tornata in piazza per chiedere l'assoluzione e l'annullamento del divieto di espatrio che impedisce allo studente dell'Alma Mater di tornare in Italia dal giorno del suo arresto, il 7 febbraio 2020.

Nel servizio di Nicola Zanarini (montaggio di Diego Gualandi) le interviste a Rita Monticelli, la docente che tiene il Master in studi e politiche di genere a cui il trentunenne egiziano è ancora iscritto, a Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e all'attore Alessandro Bergonzoni