Capua: "Non sappiamo ancora se il Sars Cov 2 sia un virus naturale o in parte manipolato"

"Noi non sappiamo ancora se il virus Sars Cov 2 sia interamente naturale o sia in parte manipolato in laboratorio". Lo ha detto Ilaria Capua, che ha deciso di trasferirsi a Bologna e iniziare una collaborazione con l'Università Johns Hopkins.

Al suo arrivo ha tenuto una lezione dal titolo 'Salute Circolare: la Salute del Futuro' alla quale hanno preso parte anche Mario Monti e Romano Prodi.

"Noi non abbiamo ancora una risposta sull'origine di questa infezione - ha spiegato Capua - mentre è essenziale sapere questo virus da dove arrivi". Ostacoli determinati dal fatto che l'Oms non ha potuto effettuare "ispezioni in Cina per comprendere il virus da dove provenga. E fino a quando ci saranno questo tipo di rapporti tra Oms e Cina non lo sapremo mai", ha concluso la scienziata, ricordando che "fughe di laboratorio ci sono sempre state" ma serve una maggiore sorveglianza sui laboratori di ricerca a livello globale.

Il servizio è di Daniela Senepa, il montaggio di Matteo Corti