Scabbia in residenze per anziani del parmense, la denuncia del sindacato USB

Di recente in alcune strutture per anziani di Parma e provincia sono stati registrati diversi casi di scabbia tra i pazienti e gli operatori. E' quanto denuncia il sindacato Usb. La situazione, secondo l'azienda sanitaria, è sotto controllo, ma per i rappresentanti dei lavoratori non si è fatto abbastanza per prevenire i casi e contrastare il focolaio.

Nel sevizio di Giulia Bondi, l'intervista all'operatore socio-sanitario e delegato sindacale Mauro Caffo, che si è anche contagiato personalmente.