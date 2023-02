Caso Golinucci, un frate parlò di violenze e sequestri. La Diocesi di Cesena: "Chi sa parli"

I frati cappuccini di Cesena hanno sempre pensato che Cristina Golinucci sia stata rapita nel loro parcheggio e violentata. Perché in quegli anni una cosa simile era accaduta a diverse ragazze.

Lo rivelò ai carabinieri uno dei monaci: "In quei giorni, tra noi frati, si parlava della scomparsa della ragazza e ci si chiedeva che cosa poteva essere successo… Si era più propensi a ritenerlo un sequestro di persona più che un allontanamento volontario in quanto era un periodo in cui succedevano sequestri a scopo di violenza carnale…". A quali episodi si riferisse il religioso, non è chiaro. Nessuno, a quanto pare, gliel'ha mai chiesto. Il colloquio avvenne in convento nel novembre del '96. Cristina era scomparsa 4 anni prima, dopo aver parcheggiato la sua 500 fuori dal monastero dove avrebbe dovuto incontrare il suo confessore.

Ora quelle dichiarazioni, sepolte tra le carte delle indagini per quasi 30 anni, potrebbero assumere una rilevanza nuova. La procura ipotizza che Cristina sia stata uccisa da un uomo, oggi 60enne, che frequentava il convento e l'associazione di volontariato Avo. Potrebbe aver assassinato anche Chiara Bolognesi, sempre nel '92. E in quegli anni avrebbe molestato e violentato altre due giovani donne, conosciute alla parrocchia dell'osservanza. Ma non è mai stato denunciato né sottoposto a indagini. "Chi sa parli" l'appello della Diocesi di Cesena, che in una nota ribadisce vicinanza alle persone coinvolte, l’auspicio che si arrivi quanto prima alla verità, e invita chiunque sia in possesso di informazioni utili ad attivarsi presso gli uffici competenti.

Il servizio di Serena Biondini