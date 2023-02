Chi è Elly Schlein, da volontaria per Obama a Occupy Pd

Elena Ethel Schlein, questo il suo nome completo. 38 anni, nata a Lugano. Papà americano di origine ebraica, mamma italiana, entrambi accademici. Nonno avvocato, senatore negli anni 70. Dopo la maturità in Svizzera si trasferisce a Bologna per studiare al Dams, poi passa a Giurisprudenza. Vola per due volte negli Stati Uniti come volontaria nella campagna di Barack Obama.

Fa i primi passi tra i democratici in Italia con Pippo Civati. Nel 2013 è lei che anima il movimento Occupy Pd, contro i 101 franchi tiratori che in Parlamento fermarono l'elezione di Romani Prodi al Quirinale. Da semplice iscritta al Pd di Bologna arriva all'assemblea nazionale del partito, poi nel 2014 all'Europarlamento. Con Matteo Renzi segretario, lascia i dem, in polemica soprattutto con il Jobs Act. Il suo consenso a sinistra cresce, complici i social e l'impegno da bruxelles sui migranti. Arriva nel 2020 alle elezioni regionali con una lista, Emilia Romagna Coraggiosa, sostenuta anche dall'ex presidente Vasco Errani. Progressista, femminista, in prima linea per i diritti civili: Elly conquista 22 mila preferenze, diventa la vice di Bonaccini. Racconta di amare una donna, la sua popolarità cresce anche all'estero.

Il servizio di Sara Scheggia, montato da Emanuele Righi