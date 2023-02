"Chi fu molestata da quell'uomo ora parli"

Altre due giovani donne sarebbero state aggredite e violentate dall'uomo di Cesena che oggi è sospettato di avere ucciso Chiara Bolognesi e fatto sparire Cristina Golinucci nel 1992. Le loro testimonianze erano già state raccolte dalla procura nel 2010, quando il caso di Cristina venne riaperto anche sull'onda del clamore per il ritrovamento del corpo di Elisa Claps in una chiesa di Potenza.

Diverse le analogie tra i due casi, a partire dal contesto religioso che faceva da sfondo alla scomparsa delle ragazze. Cristina svanì nel nulla in questo parcheggio del convento dei Cappuccini di Cesena, un luogo frequentato anche da chi, secondo la procura, potrebbe averla uccisa. Un uomo che apparteneva - e appartiene tuttora - all'ambito cattolico cittadino, che conosceva anche Chiara Bolognesi, e che è accusato di aver molestato e aggredito altre donne.

Le due, ascoltate dagli inquirenti nel 2010, hanno detto di non averlo denunciato per paura e perché dissuase a farlo da un sacerdote, un maresciallo e un medico. Le loro testimonianze sono rimaste lettera morta, nel fascicolo di Cristina, per 13 anni. Oggi, insieme a nuovi elementi in mano alla procura, e alla riesumazione del corpo di Chiara Bolognesi, potrebbero portare alla verità. Per questo l'avvocato Barbara Iannuccelli, legale dell'Associazione Penelope, lancia un appello ad altre donne che potrebbero essere state molestate dalla stessa persona.

L'intervista nel servizio di Serena Biondini.