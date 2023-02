Concessioni balneari, dopo la proroga operatori e comuni chiedono certezze

Resteranno valide fino alla fine del 2024, in caso di impedimenti addirittura del 2025. La proroga delle concessioni di spiaggia approvata dalle Commissioni bilancio e affari istituzionali del Senato arriverà in aula il 14 febbraio, ma sta già scontentando tutti.

A partire dalla Commissione europea, che ha già messo l'Italia in infrazione per la mancata messa a bando delle spiagge. Ma anche gli stessi operatori balneari.

Preoccupati anche i Comuni, che rischiano dover scrivere i bandi di gara senza che siano state definite regole certe. I 6 mesi previsti dalla legge Draghi per approvare i decreti attuativi scadranno il 27 febbraio. Ma nulla è stato fatto.

La proroga concede più tempo anche per la mappatura delle spiagge libere, che potrebbero essere messe a gara prima delle altre. Nel Riminese sono pochissime, ma nel resto della regione superano il 20%.

Il servizio di Serena Biondini, con le interviste a Mauro Vanni, presidente Confartigianato imprese demaniali, e a Roberta Frisoni, assessore del Comune di Rimini