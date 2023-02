Congresso Pd, Bonaccini svetta in regione

La vittoria di Stefano Bonaccini nei circoli Pd dell'Emilia Romagna è netta. Si attendono i dati definitivi, ma in alcune province il governatore supera il 67 percento, come a Ferrara. E anche a Bologna città, dove la gara sembrava meno scontata contro Elly Schlein, Bonaccini chiude al 45,45 per cento contro il 42,24 della sua ex vice in Regione. A fare la differenza sotto le Torri sono stati circoli come quello della Bolognina, luogo simbolo della sinistra, dove Schlein ha vinto col 50 per cento dei voti degli iscritti. A seguire Gianni Cuperlo e solo terzo Bonaccini.

Si chiude dunque il congresso costituente del Partito Democratico, in Emilia Romagna e in gran parte del Paese. Solo Lombardia e Lazio, per via delle elezioni regionali, avranno una settimana in più per completare le consultazioni nei circoli. Una gara a quattro, che oltre ai due favoriti in partenza, Bonaccini e Schlein, ha visto in corsa anche Cuperlo - a livello nazionale intorno all' 8 per cento, con punte del dieci a bologna - e la piacentina Paola De Micheli. Ultima in gran parte della regione, in casa la De Micheli ha incassato un buon secondo posto, dopo Bonaccini, con quasi il 30 per cento dei voti a Piacenza a provincia.

Voti locali che andranno analizzati. Quelli che contano però sono gli esiti definitivi, che in tutta Italia vedono Bonaccini prendere il largo tra chi ha la tessera Pd. Ai gazebo del 26 febbraio sarà quindi un derby tutto emiliano, che vedrà la deputata Elly Schlein sfidare il presidente della regione. Primarie aperte anche ai non iscritti che decideranno il prossimo segretario dem e dunque il futuro leader del centrosinistra.

"Siamo parte di una stessa famiglia e ho sofferto, negli anni passati, di troppe rivalità nei gruppi dirigenti. A Paola De Micheli e Gianni Cuperlo chiederò se valutano possibile una convergenza sulla mia proposta o se ritengono invece di non dovere fare nulla", ha detto Bonaccini a margine di una conferenza stampa.

Il servizio di Sara Scheggia, montato da Dario Fabbri