Daniele Montroni nuovo presidente di Legacoop Emilia Romagna

L'imolese Daniele Montroni è il nuovo presidente regionale di Legacoop.

E' stato eletto per acclamazione durante il tredicesimo congresso dell'associazione che si è svolto a Bologna. Montroni succede a Giovanni

Monti che ha guidato Legacoop per nove anni."Per risolvere i tanti problemi che sono sul tappeto occorre fare rete,

cooperare tra cooperative e con imprese private, enti pubblici, istituzioni, sindacati" ha dichiarato il neo-eletto.

"Siamo all'interno di transizioni molto complesse, da quella digitale a quella energetica, da quelle ambientali alle differenze di genere,

alle questioni legate all'immigrazione, ai cambiamenti demografici. Lavoreremo con determinazione per offrire il nostro contributo alle cooperative e alle

nostre comunità".