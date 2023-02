Dramma delle Foibe, il 10 febbraio le iniziative per non dimenticare

Quest'anno il Consiglio comunale di Bologna celebrerà il Giorno del Ricordo riunendosi in seduta solenne proprio il 10 febbraio. Ma sono una trentina le iniziative organizzate in città o in giro per la provincia in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani, giuliani e dalmati.

Nel servizio di Nicola Zanarini, montato da Diego Gualandi, le interviste a Chiara Sirk, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e a Maria Caterina Manca, presidente del consiglio comunale di Bologna.