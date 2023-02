Ducati, il campione e lo sfidante sfoggiano le nuove moto

Francesco Bagnaia, il campione in carica, e poi Enea Bastianini, medaglia di bronzo nello scorso campionato e promosso quest'anno al Team ufficiale Ducati MotoGP. Sono loro i protagonisti di questo video, dietro le quinte del set fotografico con moto e grafiche di questa stagione.

Un video divertente, al quale nel finale si uniscono anche i due piloti del team Ducati in Superbike, il campione in carica Alvaro Bautista e il riminese Michael Ruben Rinaldi. Si ride e si scherza, con i piloti anche il responsabile tecniche Gigi Dall'Igna.

Tra poco però si comincerà a fare sul serio. Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio a Sepang in Malesia, primo test del 2023. Moto e assetti da provare prima dell'inizio della nuova stagione, quella che inizierà a Portimao nel weekend dal 24 al 25 marzo.