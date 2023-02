Emergenza abitativa: l'odissea degli studenti

Un'azione “congiunta” di tutti i soggetti territoriali per “mitigare il problema degli alloggi”. E' la soluzione del Rettore dell'Università di Bologna Giovanni Molari, che durante la cerimonia per l'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Alma Mater è tornato a parlare dell'emergenza abitativa sotto le due torri. Dura anche la condanna verso chi - secondo il Rettore - “sfrutta le rendite di posizione dovute alla presenza dei nostri studenti e non investe su di loro”.

La carenza di case a disposizione di ragazze e ragazzi è un problema sempre più grave a Bologna.

Nel servizio di Giulia Bondi (montaggio Dario Collina), le testimonianze di:

Angelica Appicciutoli - studentessa lavoratrice

Tiziano Ghidelli - Sportello Casa ADL Cobas

Michele Cirinesi - Unione Inquilini