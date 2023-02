Emilia Romagna quarta in Italia per numero di minori non accompagnati

Il 40% vengono dall'Ucraina martoriata dalla guerra, in tutto in regione sono più di 1800 i minori stranieri non accompagnati. Per aiutarli e garantirne i diritti è fondamentale la figura del tutore volontario, 192 quelli iscritti all'albo in regione e presto ci sarà un nuovo bando.

Elena Scarrone - nel servizio montato da Alberto Carroli - ha intervistato la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Claudia Giudici.