Femminicidio Alice Neri: nuove intercettazioni, slitta l'udienza

E' comparso in aula a Modena per la prima volta, Mohamed Gaaloul, 29enne tunisino principale sospettato per il femminicidio di Alice Neri. La donna, 32 anni, è stata trovata morta carbonizzata nella sua auto a Fossa di Concordia tra il 17 e il 18 novembre 2022.



Davanti al Gip Andrea Scarpa avrebbe dovuto tenersi l'incidente probatorio con tre testimoni, amici del tunisino, arrestato in Francia a dicembre e tuttora in carcere. I tre avrebbero dovuto rispondere in merito alla presenza di Gaaloul a casa loro, la mattina del 18 novembre, con delle macchine di olio addosso. Macchie che - sostiene l'accusa - potrebbero provare che sarebbe stato lui ad appiccare il fuoco all'auto della vittima.



Nei giorni scorsi la procura di Modena (i pm che indagano sono Claudia Natalini e Giuseppe Amara) hanno depositato con urgenza nuovi atti. Si tratta di intercettazioni ambientali che riguardano i tre testimoni, registrate all'interno della caserma dei carabinieri. L'avvocato di Mohamed Gaaloul, Roberto Ghini, ha acquisito gli atti e ha chiesto del tempo per poter trascrivere le intercettazioni e contro-interrogare i tre testimoni.



Il giudice ha dunque deciso di rinviare l'udienza al prossimo 6 marzo. In aula c'erano anche la moglie di Mohamed Gaaloul, il marito di Alice Neri Nicholas Negrini, a sua volta indagato, e gli avvocati del collega di lavoro della donna, Marco Cuccui, terzo iscritto nel registro dai magistrati modenesi per il femminicidio e che aveva passato la serata con la giovane.

Nelle immagini, l'arrivo di Gaaloul in tribunale a Modena e una breve dichiarazione (raccolta da Samuele Amadori) dell'avvocato della famiglia di Alice Neri, Cosimo Zaccaria.