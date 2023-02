Frana di Monterenzio, in arrivo la zona rossa. Preoccupa il Sillaro

A Villa Sassonero, frazione di Monterenzio, sull'Appennino Bolognese, sta per essere dichiarata la zona rossa nell'area della frana, visto che il fronte franoso è ancora in movimento in due punti e sta continuando a scendere verso valle. E' in preparazione un'ordinanza per dare il via al provvedimento.

A preoccupare è anche il torrente Sillaro, perché alcuni detriti lo hanno già raggiunto e il timore è che ne venga ostruito il corso.

Nel servizio di Samuele Amadori le interviste al sindaco Ivan Mantovani e all'allevatrice Nicole Macchiavelli