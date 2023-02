Frana di Monterenzio, osservato speciale il Sillaro

Ha spaccato non solo la montagna e i campi, ma anche le strade: la provinciale 35, interrotta al traffico, è dissestata in più punti. E la frattura più alta ha un dislivello di un metro. Ma sono misure che cambiano nel giro di poche ore, perché la frana in atto nella frazione di Villa Sassonero del Comune di Monterenzio, sull’Appennino bolognese, è in movimento.

Intanto, dopo il sopralluogo dei Vigili del fuoco e dei tecnici dell'agenzia regionale di Protezione civile, ora l'osservato speciale è il fiume Sillato, a poca distanza dal fronte della frana.

Nel servizio di Roberta Castellano, le interviste al dirigente vicario del comando provinciale di Bologna dei vigili del fuoco, Fabrizio Priori, e alla vice presidente della Regione, Irene Priolo.