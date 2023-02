Fuggita dall'Ucraina in guerra, a Bologna ha riabbracciato suo marito dopo un anno di distanza

Il 24 febbraio di 15 anni fa conobbe il suo futuro marito. Nel 2022 l'inizio del conflitto. Una data dal sapore dolceamaro per la 36enne artista Maria Proshkovska, che ora vive in Gran Bretagna. Ma che, nei primi mesi di guerra, è stata a Bologna, dove il Mambo le ha offerto un alloggio e la possibilità di sviluppare un progetto artistico. E ora, per lei, Bologna è una seconda casa.

Le sue parole nel servizio di Francesco Rossi