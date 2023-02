Gas, Landini: "L'abbassamento dei prezzi non risolve i problemi delle persone"

"Il gas dovrebbe abbassarsi del 30%? "Peccato che in questi ultimi anni era aumentato di quasi il 100%, quindi anche l'abbassamento non risolve il problema del fatto che le persone non arrivano a fine mese perché i livelli di inflazione, non solo sul gas, ma anche sull'andare a fare spesa, sono raddoppiati. Perché l'inflazione colpisce i redditi più bassi".

Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del Congresso emiliano-romagnolo del sindacato in corso a Cervia.