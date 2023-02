La protesta di famiglie e ragazzi: "Esclusi dalla scuola"

Tanti studenti, e con loro genitori, insegnanti e lavoratori della scuola, per difendere il diritto dei ragazzi di scegliere il proprio futuro, scolastico e di vita. A Modena il comitato "Priorità alla scuola" ha dato vita ad una manifestazione in piazza Matteotti per protestare contro il meccanismo che ha portato quasi trecento ragazzi e ragazze di terza media a vedere rifiutata la propria scelta per le superiori, perché in alcuni istituti ci sono state troppe richieste di iscrizione.

Servirebbero più spazi ma soprattutto più personale, docente e no. E Modena, denunciano i sindacati, è solo la punta dell'iceberg: casi simili in molte altre città dell'Emilia-Romagna.

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Andrea Neri), le voci di Elisa Sabattini, insegnante del liceo Wiligelmo, Nildo Benuzzi, genitore, e Claudio Riso, segretario Flc-Cgil di Modena.