I gol della C

Calcio, serie C: questa sera (13 febbraio) la Reggiana capolista del girone B ospita il Gubbio nel posticipo della 27esima giornata, con diretta dalle 20.10 su Rai Sport. Intanto il Cesena si riavvicina alla vetta.

A un anno di distanza i bianconeri romagnoli cercano di imitare la vittoriosa rincorsa del Modena sui granata facendogli sentire il fiato sul collo. Vincendo 4-2 il derby di Imola ora il Cesena è risalito a -1 dalla prima della classe. In vantaggio per 2-0 all'intervallo grazie alla splendida rovesciata del capocannoniere, Simone Corazza, e a un colpo di testa di Prestia, gli ospiti hanno subito il tentativo di rimonta dei rossoblu di casa, che hanno accorciato le distanze al 61imo con Simeri.

Ma a chiudere ogni discorso è stato Shpendi con il suo ottavo gol stagionale, seguito dal poker calato da Bumbu prima del definitivo 2-4 di De Feo nel recupero. L'Imolese resta così penultima, un solo punto sopra l'Aquila Montevarchi, che ha fermato sull'1-1 il Fiorenzuola.

I piacentini passano in vantaggio al ventesimo del primo tempo grazie a un rigore trasformato da Fiorini, ma prima dell'intervallo i toscani rimettono il risultato in equilibrio con un poderoso colpo di testa di Italeng su calcio d'angolo. Il punteggio non cambia nella ripresa e finisce 1-1.

Neppure il Rimini riesce ad andare oltre un pareggio in trasferta contro la Vis Pesaro, e con lo 0-0 nelle vicine Marche i biancorossi si mantengono nella parte bassa della zona playoff a quota 37, con un punto di vantaggio su Fiorenzuola e Lucchese. Infine nel girone

A il Piacenza ha pareggiato 1-1 con la Pro Vercelli. La gara dello stadio Garilli si sblocca in avvio di ripresa, quando Accardi manda la palla in rete di testa sugli sviluppi di un corner dalla sinistra. Ma allo scoccare del 70imo i piemontesi pareggiano con Rojas, il ventenne cileno transitato per pochi mesi al Bologna scarica in rete un potente sinistro che si infila sotto la traversa. Il Piace resta così a sei punti dalla terz'ultima e a 8 lunghezze dalla zona salvezza.



Il servizio di Nicola Zanarini