I gol della C

La capolista rallenta, le inseguitrici non ne approfittano. Contro la Carrarese la Reggiana non va oltre lo 0-0. Pomeriggio molto freddo con poche emozioni per il pubblico del Città del Tricolore. I toscani confermano il buon momento di forma e si rendono pericolosi in più occasioni. Per la squadra di Diana arriva un punto che porta a + sei il vantaggio sull'Entella nel girone B. Scivola al terzo posto il Cesena bloccato dal Fiorenzuola. Partita che lascia diversi rimpianti ai bianconeri. E un episodio che farà discutere, intorno al 40' del primo tempo, colpo di testa in tuffo di Chiarello, i romagnoli protestano per un tocco di mano, ma l'arbitro non assegna il rigore. Colpo esterno del Rimini che contro la Fermana si impone 2-1. Marchigiani in vantaggio su rigore nel primo tempo, poi nella ripresa in un minuto la rimonta dei riminesi, a segno prima con Biondi e poi con Mencagli. Nelle zone basse della classifica l'Imolese sfiora la vittoria interna contro un avversario di spessore come il Gubbio. Terreno pesante per la pioggia, è Zanini a trovare il vantaggio per i padroni di casa dopo un'azione insistita. A dieci della fine pareggia Semeraro che beffa Rossi non impeccabile nell'occasione. Nel girone A il Piacenza non riesce a risollevarsi. Il Trento espugna il Garilli 3-0. Biancorossi ultimi in classifica.

Il servizio di Pasquale Notargiacomo, montato da Matteo Cotugno