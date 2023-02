Il grazie di Schlein: "Insieme abbiamo fatto una piccola rivoluzione"

“Sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione”. Comincia così l'intervento di Elly Schlein, che commenta la vittoria nella corsa per la segreteria del Pd. "Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Da oggi noi daremo un contributo a organizzare l'opposizione in Parlamento e in tutto il Paese a difesa dei poveri che il governo colpisce e non vuole vedere".