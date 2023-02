In un nuovo video la verità di Danish Hasnain sulla morte della nipote Saman

L'arrivo fra le serre, quando Saman era già stata uccisa, per occultarne il cadavere e le accuse alla madre della vittima. E' questo il racconto fatto - in un nuovo video - da Danish Hasnain, lo zio della 18enne di origini pachistane uccisa a Novellara dopo il rifiuto di un matrimonio combinato. “Per me era come una figlia” dice l'uomo, che nega di averle fatto del male. A Reggio Emilia si tornerà in aula venerdì 17 con la nuova udienza del processo.

Il servizio è di Luca Ponzi