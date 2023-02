Incendio in un'azienda di rifiuti a Baggiovara. Sui fumi Arpae rassicura: "Non risultano criticità"

Un lavoro durato ore quello dei vigili del fuoco per domare l'incendio che mercoledì (8 febbraio) mattina intorno alle 6 si è sprigionato alla Longagnani Ecologia in via Giardini a Baggiovara, comune di Modena. Un fumo densissimo. A bruciare una montagna di rifiuti speciali, 400 tonnellate, “non classificati come pericolosi”, dicono dalla azienda: si tratta di plastica, cartone e legno.



Non ci sarebbero insomma solventi né pneumatici, stoccati non lontano dal punto dell'incendio, ma non raggiunti dalle fiamme. Nelle prime ore del mattino il Comune ha comunque chiesto alla popolazione, per precauzione, di tenere chiuse le finestre. L'aria era infatti irrespirabile. Fortunatamente la direzione del vento ha fatto sì che i fumi non raggiungessero in maniera massiccia il vicino policlinico di Baggiovara.

Inoltre nel primo pomeriggio l'Arpae di Modena ha confermato che non risultano nell'immediato situazioni critiche riguardo alla qualità dell'aria. L'agenzia regionale per la protezione ambientale ha anche tuttavia spiegato che sono state piazzate sei centraline che nelle prossime ore e fino allo spegnimento degli ultimi focolai rileveranno la qualità dell'aria in prossimità delle zone abitate, scuole e strutture sanitarie.

Nel servizio di David Marceddu, montato da Dario Collina, le parole del titolare dell'azienda Fabio Longagnani