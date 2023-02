Incidente stradale a Calendasco, giovane farmacista muore nell'auto in fiamme

L'auto completamente avvolta dalle fiamme, dopo essersi schiantata contro una struttura in cemento armato. All'interno una donna di 33 anni per cui non c'è stato nulla da fare. E' la tragica scena che si sono trovati i Vigili del fuoco e il personale sanitario arrivati sull'argine del Po a Calendasco, alle porte di Piacenza.

L'incidente è avvenuto tra le frazioni di Puglia e Cotrebbia, intorno alle 19 di sabato. La vettura è uscita di strada per cause ancora da chiarire. Subito dopo ha preso fuoco e non c'è stato scampo per la 33enne. Inutili i soccorsi. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118, oltre al sindaco, Filippo Zangrandi.

Secondo quanto ricostruito la vittima dell'incidente sarebbe una giovane farmacista che viveva e lavorava nella zona di San Nicolò. La tragedia è avvenuta a pochissimi chilometri di distanza da dove persero la vita i quattro ragazzi finiti con la la loro auto nel fiume Trebbia a gennaio dell'anno scorso.