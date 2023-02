Travolge due ragazze all'autogrill di Campogalliano, scappa e provoca un altro incidente

Due ragazze sono state investite da un suv domenica pomeriggio nel parcheggio dell'area di servizio di Campogalliano, nel tratto Modenese della A22. Nelle immagini si vedono le giovani uscire dall'autogrill. Stanno raggiungendo la loro auto, quando vengono travolte dal mezzo. L'automobilista ha accelerato per sorpassare alcune auto intente ad uscire dai posteggi. Alla guida un uomo, che anziché fermarsi a prestare soccorso è scappato. Ma poco dopo ha avuto un incidente, finendo in ospedale con le caviglie fratturate. Fratture - a tibia e perone - anche per una delle due ragazze travolte. L'altra - secondo le prime informazioni - è in condizioni più gravi e dovrà essere operata. E' intervenuta la polizia stradale di Modena nord.