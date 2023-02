La peste suina spaventa gli allevatori

Allevamenti blindati per il terrore del contagio. A spaventare, il nuovo ritrovamento tra Piemonte e Liguria di una carcassa di cinghiale affetto da peste suina africana. In Emilia-Romagna ancora non ci sono stati casi, ma nelle province occidentali come Piacenza l’allerta è massima.

Il virus non passa all’uomo, ma è molto persistente e per contagiare un maiale può bastare il contatto con un oggetto contaminato.

L’Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per macellazione di suini. Conta 1.200 allevamenti, oltre un milione e 200 mila maiali, e i salumi Dop e Igp hanno un valore alla produzione di quasi due miliardi di euro.

Il servizio di Giulia Bondi con le interviste a Filippo Gasparini, presidente Confagricoltura Piacenza