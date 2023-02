La prima piazza scolastica pedonale "per sempre"

A Bologna è stata inaugurata la prima piazza scolastica pedonale permanente. Tra via Murri e via Romagnoli, tra la scuola primaria Tambroni e il mercato rionale di Chiesa Nuova, la strada è stata trasformata in uno spazio di socialità per i cittadini, di incontro e gioco per i bambini e le loro famiglie.

L'intervento di 300 mila euro, realizzato dal Comune di Bologna con il supporto della Fondazione per l'Innovazione Urbana, ha previsto la pedonalizzazione di circa 700 mq, l'inserimento di arredi e giochi disegnati a terra, piante e un albero, la sostituzione dell'asfalto con una pavimentazione drenante.

La fase definitiva segue una sperimentazione di area pedonale in alcune fasce orarie avviata nel 2020, durante la quale si è cercato un punto d'incontro anche con le esigenze dei commercianti della zona.

Nelle aree adiacenti alla nuova piazzetta, i veicoli autorizzati dei commercianti del mercato possono accedere, prima e dopo l'orario di ingresso scolastico, per lo scarico-carico merci, che è confermato su via Murri e su via Romagnoli durante il resto della giornata. Attualmente, sono in corso altre sperimentazioni simili in via Milano e via Procaccini.

Nel servizio di Francesco Rossi le interviste al sindaco di Bologna Matteo Lepore, alla dirigente scolastica Patrizia Serafina Scerra e alla presidente della Fondazione per l'Innovazione Urbana Erika Capasso.