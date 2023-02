Festival di Sanremo, la prima serata di Gianni

Gianni Morandi è tornato all'Ariston come co-conduttore del festival di Sanremo. Ed è stato protagonista di alcuni momenti indimenticabili della prima serata della kermesse. Ha intonato “L'inno di Mameli” per omaggiare il Presidente del Repubblica Mattarella. Si è preso in giro ironizzando su alcune sue canzoni. Ha ricordato Lucio Battisti, con “Il mio canto libero”, emozionando e coinvolgendo tutto il teatro. E con la scopa in mano ha pulito il palco dopo la furia di Blanco.

