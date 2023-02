La terra senz'acqua mette a rischio le barbabietole

La siccità continua a colpire l'Emilia Romagna. A Budrio, nel bolognese, gli agricoltori sono stati costretti a irrigare in questi giorni: non era mai successo nel mese di febbraio.



Tra le coltivazioni a rischio, che vengono piantate in questo periodo, ci sono barbabietole, cipolle e patate.

Nel servizio di Samuele Amadori le interviste a Michele Solmi, responsabile irrigazione Bonifica Renana, e Valentina Borghi, presidente Bonifica Renana.