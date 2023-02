Le procedure di soccorso e accoglienza

Si è subito messa in moto la macchina dell'accoglienza per assicurare soccorso e aiuti medici ai migranti che stanno sbarcando a Ravenna dalla Ocean Viking, dopo giorni in mare.

Nel servizio di Elena Scarrone scopriamo le procedura con le interviste a Alberto Catagna - presidente Croce Rossa Ravenna, a Castrese De Rosa - prefetto di Ravenna e a Stefano Bonaccini - presidente della regione Emilia Romagna.