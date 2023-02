L'Inno di Gianni a Sanremo

La 73esima edizione del Festival di Sanremo non potrebbe avere inizio più solenne: la presenza del presidente della Repubblica, per la prima volta nella storia, per celebrare i 75 anni della Costituzione dando un forte segnale di attenzione anche alla cultura e alla musica. Sergio Mattarella prende posto all'Ariston all'inizio della serata, accolto da una lunga standing ovation, e Gianni Morandi canta l'inno d'Italia accompagnato dal pubblico e anche dallo stesso presidente."Io vorrei che cantassimo tutti insieme", dice Gianni. Il pubblico dell'Ariston resta in piedi e tutti cantano con il co-conduttore, in omaggio alla presenza del Capo dello Stato, al teatro con la figlia Laura. "Averla qui con noi in questo teatro - dice Amadeus al Presidente - testimonia ancora una volta la sua vicinanza al mondo della cultura e della musica. Quest'anno ricorre il 75esimo anniversario della Costituzione di cui lei è il nostro amato garante".