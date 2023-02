Lo zio di Saman: "Non sono stato io ad ucciderla"

“Non sono stato io ad ucciderla”. Nelle immagini in esclusiva, lo zio di Saman, Danish Hasnain, si difende davanti alla telecamera dei carabinieri, poco dopo avere portato gli investigatori nel luogo in cui era stato sepolto il corpo della nipote. Il documento è agli atti del processo che inizierà il 10 febbraio a Reggio Emilia. Danish è uno dei cinque imputati, insieme ai genitori di Saman e ai due cugini. Lo zio è stato l'unico a parlare, indicando il punto esatto in cui scavare.

Il servizio di Luca Ponzi