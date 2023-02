Da amici, in ostello, in stazione. Dove dormono i 15 espulsi dal Cas

Alcuni hanno trovato una sistemazione grazie ad amici e conoscenti, altri si sono stabiliti in una camera di ostello. Altri ancora sono andati a dormire in stazione e poi di loro si sono perse le tracce. Si è conclusa così la vicenda dei 15 ospiti del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Bologna che nelle scorse settimane avevano ricevuto una lettera di espulsione dalla Prefettura perché il loro reddito aveva superato i 5.900 euro annui e perciò non potevano più restare nella struttura di via Mattei.

Nel servizio di Samuele Amadori (montaggio di Andrea Neri) le interviste a Babacar N'Diaye e Matteo Battistini del Coordinamento Migranti, critico anche verso il Comune