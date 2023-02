Modena, i ciclisti: "Troppi pedoni uccisi, serve la città a 30 km/h"

Sono 8 i pedoni uccisi in Emilia-Romagna solo nel mese di gennaio 2023. A Modena, a riportare l’attenzione sulla sicurezza stradale è anche il tragico incidente dello scorso 28 gennaio, con l’investimento di due giovani ragazze, fatale per una di loro. A chiedere da tempo la città a 30 km/h è l'associazione di ciclisti Fiab. Andare a quella velocità, dicono gli studi, dimezza gli spazi di frenata. Il Comune si è dato l’obiettivo della città 30, ma in un orizzonte temporale di 7 anni. Al momento, Modena conta circa 100 chilometri di vie col limite dei 30, più il centro storico, su un totale di circa 400 chilometri di strade in tutta l’area urbana, e altrettanti tra campagne e periferie.

Il servizio di Giulia Bondi con le interviste a Eugenio Carretti, presidente Fiab, e Alessandra Filippi, assessora alla Mobilità sostenibile del Comune di Modena