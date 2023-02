Muore schiacciato dai tubi di acciaio della serra

Un uomo di 70 anni è morto a Cesena, in un incidente avvenuto nel terreno vicino alla sua abitazione, una villetta nella zona di Sant'Egidio. In base alle prime ricostruzioni, l'anziano è rimasto schiacciato da alcuni tubi di acciaio utilizzati per la costruzione delle serre.

La tragedia si è verificata intorno alle 17 di oggi (14 febbraio). I sanitari arrivati non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell'uomo. Troppo gravi le lesioni. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e capire che tipo di lavori stesse eseguendo la vittima.