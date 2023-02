Nell'area ex Staveco la nuova cittadella giudiziaria, primo lotto previsto nel 2028

Dalla produzione dei mezzi corazzati alle aule di giustizia. In mezzo, un lungo periodo di abbandono, che perdura tuttora. Avviato a Bologna il concorso tra progettisti per la riqualificazione dell'area ex Staveco, che affaccia sui viali cittadini. L'obiettivo, trasferire gli uffici giudiziari risparmiando così gli affitti che ora vengono pagati per le varie sedi, ma anche potenziare il parcheggio e realizzare un parco urbano che colleghi il centro con i colli.

Nel compendio militare ex Staveco - acronimo dello Stabilimento veicoli da combattimento, definitivamente dismesso vent'anni fa - ci sono una cinquantina di edifici, realizzati in diversi periodi e attualmente in buona parte diroccati. Costo dell'opera, 277 milioni di euro, di cui 105 milioni già stanziati dal Ministero della Giustizia per un primo lotto di lavori. A luglio la proclamazione del vincitore del concorso, poi entrerà nel vivo la fase progettuale ed esecutiva. Nel 2028, se i tempi verranno rispettati, il completamento del primo lotto di lavori.

Nel servizio di Francesco Rossi, montato da Matteo Corti, le interviste al sindaco di Bologna Matte Lepore e all'architetto Silvano Arcamone dell'agenzia del Demanio.