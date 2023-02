"Nessuna violenza, solo contenimento": la difesa dei 4 uomini della Municipale indagati per tortura

Nessuna violenza sul paziente, nessuna tortura. E' arrivata una richiesta di intervento da parte del pronto soccorso e gli agenti hanno semplicemente fatto attività di contenimento.

Questa, nell'interrogatorio davanti al gip di Modena, la versione dei 4 uomini della polizia municipale di Sassuolo sospesi sabato dal servizio su ordine dello stesso giudice. Per loro l'accusa è di tortura. Le sospensioni arrivano fino a un anno, ma ora i legali non escludono il ricorso.

Diversa, invece, la versione della Procura: i 4 hanno immobilizzato e percosso un operaio marocchino mentre era sulla barella, incosciente, chiedendogli con insistenza se avesse assunto droga.

La notte tra il 15 e 16 ottobre 2021 - ha scritto il procuratore capo Luca Masini - entrati nel Pronto soccorso senza essere stati chiamati, i quattro indagati, tutti intorno ai trent'anni di età, avevano iniziato ad aggredire il paziente straniero, nemmeno 40enne, portato lì poco prima dal 118 perché in preda a una grave ipoglicemia. A medici e infermieri i quattro avevano spiegato di essere convinti che l'uomo fosse coinvolto nello spaccio. Secondo la Procura, però, il 40enne non aveva alcun precedente per droga.

A segnalare quanto accaduto nella struttura, dove peraltro funziona un efficiente sistema di video sorveglianza, era stata la stessa direzione visto che il nordafricano non ricorderebbe nulla né ha fatto denuncia.

“Non sono quattro criminali - il commento a caldo del sindaco Gian Francesco Menani sentito dalla Tgr - e sono convinto che la magistratura, verso cui nutro piena fiducia, chiarirà tutto”.

Il servizio di David Marceddu