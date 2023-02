Neve in Romagna, da Rimini a Cesena

Nella serata di ieri (mercoledì 8 febbraio) un rovescio di graupel, una tipologia di neve ghiacciata di forma tondeggiante, ha interessato l'area della costa Riminese imbiancando le strade e il lungomare. Tante neve anche in altre località della Romagna. Anche Cesena si è risvegliata coperta di bianco. Stessa situazione in tutta la provincia, sia in collina sia in pianura, fino a Cesenatico, sulla costa . Nevicate abbondanti nella Valle del Savio, scuole chiuse in diverse località. Disagi anche sulla E45.