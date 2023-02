"Non ho molto tempo, dobbiamo fare punti", l'arrivo di Massimo Oddo alla Spal

Dopo l'esonero di Daniele De Rossi, presentato a Ferrara il nuovo allenatore della Spal Massimo Oddo. I biancoazzurri sono terzultimi e per lui sarà una corsa contro il tempo per scongiurare la retrocessione. E' il terzo ad allenare la squadra in un anno.

Le sue parole nel servizio di Filippo Vendemmiati, montato da Alberto Carroli