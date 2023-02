Patrick Zaki: "Pensare a Bologna mi ha dato il coraggio di resistere in prigione"

Sono passati tre anni quando, il 7 febbraio 2020, Patrick Zaki venne arrestato in Egitto dove era tornato in vacanza durante una pausa dagli studi all'Università di Bologna. Il giovane è tornato in libertà, in attesa del processo che deciderà le sue sorti: la prossima udienza è fissata per il 28 febbraio. “Non so cosa accadrà, ma se finirà tutto bene il giorno dopo sarò su un aereo per tornare a Bologna”, ha detto il giovane studente e attivista per i diritti umani.

L'intervista di Giulia Bondi.