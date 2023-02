Porto di Ravenna: "Tre miliardi di investimenti da realizzare entro la fine del 2026"

Tre miliardi di investimenti, da realizzare entro la fine del 2026 per non perdere nemmeno un euro del Pnrr. Il nuovo piano triennale del porto di Ravenna, con i suoi 79 progetti, è una sfida per l'Autorità portuale. Tra le priorità, la realizzazione dell'hub con l'aumento della profondità del fondale a 14 metri e mezzo, nuove piattaforme e terminal per agroalimentare, carni e crociere, poi stazioni e raccordi ferroviari. Ma soprattutto il rigassificatore. Da solo, vale un miliardo di euro. "Decine i cantieri già in corso. Eppure, non abbiamo perso una nave o una tonnellata di merce - ci tiene a precisare l'Autorità portuale -

Anche l'impatto della guerra in ucraina, per quanto drammatico, è stato minore del previsto".

Il servizio di Serena Biondini, con le interviste a Daniele Rossi (Presidente Autorità portuale) e a Francesco Cimmino (Direttore Marittimo Emilia-Romagna)