Processo Saman, la paura del fratellino della vittima: "Teme di fare un butta fine"

Riprenderà il 17 marzo a Reggio Emilia il processo per l'omicidio di Saman Abbas, che vede imputati i familiari con l'accusa di averla uccisa e averne occultato il cadavere dopo il rifiuto di un matrimonio combinato. La Corte chiederà un collegamento a distanza con il carcere di Islamabad in Pakistan, dove si trova il padre della vittima. Intanto il fratello della 18enne assassinata - testimone chiave della vicenda - ha detto di temere per la propria incolumità.

Nel servizio di Luca Ponzi le parole della sua legale Valeria Miari e anche quelle dell'avvocato di Danish Hasnain, zio di Saman, Liborio Cataliotti.